PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Scharrel

Am 03.10.2025, um 23:07 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Friesoythe einen 21-jährigen Mann aus Scharrel. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Weitere polizeiliche Maßnahmen schlossen sich an. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
POKin Lepper
Telefon: 04491/ 93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 11:37

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Rücknahme des Fahndungsaufruf nach der vermissten Jugendlichen im Bereich Neuenkirchen-Vörden Die seit dem gestrigen Abend vermisst gemeldete Ciara Kurmann konnte heute durch Polizeikräfte am späten Vormittag wohlbehalten im Bereich Neuenkirchen angetroffen werden. Der Fahndungsaufruf hat sich somit erledigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:06

    POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Keine Meldungen vorhanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Polizeikommissariat Friesoythe Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 10:48

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Fahndungsaufruf nach vermisster Jugendlichen in Bereich Neuenkirchen-Vörden. Seit gestern Abend, 02.10.25, 21.50 Uhr, wird die Jugendliche Ciara Kurmann aus Bakum, 15 Jahre alt, vermisst. Ciara Kurmann bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Ciara ist 1,68 cm groß, hat dunkelbraune Haare. Sie trägt eine goldene Brille und ist bekleidet mit einem schwarzen Pullover. Ciara ist zu Fuß unterwegs. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren