Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland OT Scharrel
Am 03.10.2025, um 23:07 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Friesoythe einen 21-jährigen Mann aus Scharrel. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Weitere polizeiliche Maßnahmen schlossen sich an. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
