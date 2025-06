POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht (Ergänzung)

Börger (ots) - In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter zwischen 23:48 und 7:00 Uhr in eine Reithalle an der Straße Tannenkamp in Börger eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und entwendeten etwa 5 Euro aus einer Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

