Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 03.10.2025, gegen 08:22 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem E-Scooter die Bether Straße. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille.Des Weiteren war der E-Scooter nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Cappeln- Einbruch in Pizzeria

In der Zeit zwischen Donnerstag, 02. Oktober 2025 20:00 Uhr bis Freitag, 03. Oktober 2025 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum einer Pizzeria in Cappeln. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, 03.10.2025, gegen 11:30 Uhr gerieten zwei männliche Personen am Vorplatz des Bahnhofes in Cloppenburg zunächst in verbalen Streit. Im Anschluss schubste der unbekannte Täter zunächst das 26-jährige Opfer und sprühte ihm anschießend Reizgas ins Gesicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg (Tel.04471-18600) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell