Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 03.10.25, gegen 00:30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus Damme mit Pedelec den Westring in 49401 Damme. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines bislang unbekannten Verursachers. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Pedelec-Fahrerin und dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,47 Promille. Die 36-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 05.10.2025, gegen 03:03 Uhr, befuhr ein 36- jähriger Lohner mit seinem Pkw den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Vechta. Im Rahmen der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell