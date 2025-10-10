POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Poststraße - grauen Seat Ibiza angefahren und geflüchtet (08.10.2025)
Gottmadingen (ots)
Rund 2.500 Euro Blechschaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Poststraße am Mittwochvormittag hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr touchiert er den auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellten grauen Seat Ibiza und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.
Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.
