POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unbekannter zersticht Reifen von Firmenfahrzeugen (08./9.10.2025)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter mehrere auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße "Am Dachsenberg" abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Der Unbekannte zerstach an zwei Lastern, einem Caddy und einem BMW insgesamt sechs Reifen. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 1.300 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

