Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald Baar Kreis) Serie von Sachbeschädigungen an Autos - Zeugenaufruf (03.10.2025 - 06.10.2025)

Niedereschach (ots)

Am zurückliegenden Wochenende hat sich in Niedereschach eine Serie von Sachbeschädigungen ereignet. Im Zeitraum von Freitag, bis Montag sind nach jetzigem Ermittlungsstand durch einen bislang unbekannten Täter sieben Autos zerkratzt worden. Die Wagen parkten im Bereich der Steig-, Schäffner- und Ifflingerstraße. Der Gesamtschaden aller Autos liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Villingen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Nummer 07721 / 6010, zu melden

