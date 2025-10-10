Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Hilzingen, Lkr. Konstanz) Lastwagen fährt in Stauende - neun Personen bei Unfall verletzt (10.10.2025)

A81, Hilzingen (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Autobahn 81 zwischen Gottmadingen und Hilzingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, nachdem es wegen eines anderen Unfalls zu einem Rückstau gekommen war.

Gegen 10.30 Uhr war ein 65-Jähriger mit einem Lastwagen auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Zwischen Hilzingen und Gottmadingen erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm bereits stand, fuhr in das Stauende und schob infolgedessen vier Autos - einen Audi, einen Mitsubishi, einen Opel und einen BMW - zusammen. Durch die Kollision wurden drei Insassen des Audis im Alter zwischen 20 und 64 Jahren eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Insgesamt erlitten neun Personen Verletzungen, vier davon schwere. Einen der Verletzten flog ein Rettungshubschrauber in eine Klinik, die anderen kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung Singen für mehrere Stunden vollgesperrt. Die Autobahnmeisterei richtete örtliche Umleitungen ein.

Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandenen Schaden dürfte nachersten Schätzungen im Bereich von rund 80.000 Euro liegen.

Neben dem Rettungshubschrauber waren sowohl das DRK und die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz, zudem unterstützten zahlreiche ehrenamtliche Helfer vor Ort. Mehrere Beamte des Zolls übernahmen als Ersthelfer eine Versorgung der Verletzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell