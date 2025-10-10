Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Betrügerische Insolvenzverwaltungen - Polizei rät zu Wachsamkeit und Vorsicht!

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

In den vergangenen Monaten ist es im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz vereinzelt zu Betrugsmaschen in Zusammenhang mit Insolvenzverwaltungen gekommen. Dabei brachten Betrüger ein Unternehmen in Hüfingen und ein weiteres in Bräunlingen um niedrige fünfstellige Beträge. Unternehmen erhalten eine E-Mail, in welcher ihnen Angebote aus einer angeblichen Insolvenzmasse gemacht werden. Der ersten Überprüfung der Geschädigten hält die Betrugsmasche stand - die Betrüger nutzen eine deutsche IBAN als Zahlungsziel sowie missbräuchlich die Daten einer tatsächlich ehemals existenten, aber ebenfalls insolventen oder in Liquidation befindlichen Insolvenzverwalterfirma zur Tarnung. Bei einem per Mail geäußerten Interesse kommt es zu einem seriös gestalteten Vertragsabschluss, bei dem auch eine Auflistung der angeblichen Waren erfolgt, welche nach Überweisungseingang versandt werden sollen. Zu einem persönlichen Kontakt kommt es jedoch nie.

Die Polizei empfiehlt eine ausführliche Recherche im Internet vor der Zahlung, sowie die Nutzung des Fakeshop-Finders zur Überprüfung des Unternehmens und auch des Insolvenzverwalters. Sollte das Unternehmen im Handelsregister nicht gefunden werden, wird zum Misstrauen geraten. Kann das Unternehmen gefunden werden, kann ein erster Rufnummern- und Datenabgleich erfolgen. Weiterhin eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem echten Unternehmen.

