Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Automatische Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres, vierter Einsatz in drei Tagen

Kalkar (ots)

Zum vierten Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kalkar in drei Tagen wurde die Löscheinheit Wissel und Grieth am 29.05.2025 alarmiert. Durch eine automatisch ausgelöste Brandmeldeanlage wurden gegen 06:00 Uhr die Löschgruppen Wissel und Grieth zum Freizeitpark Wisseler See alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verrauchung im Bereich der Küche und des angrenzenden Restaurants fest.

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Lage, die Ursache war angebranntes Essen in einem Gastronormbehälter. Dieser wurde ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Nach einer gründlichen Kontrolle und intensiven Lüftungsmaßnahmen war der Einsatz unter der Leitung von Brandinspektor Henning Ludwig, für die 31 Einsatzkräfte nach etwa einer Stunde beendet. In den letzten drei Tagen waren darüberhinaus die Löscheinheiten Appeldorn, Grieth, Emmericher Eyland/Huisberden/Bylerward, Niedermörmter und Wissel zu einem Brandmeldealarm, einer Hilfeleistung auf dem Rhein sowie zu einem Verkehrsunfall im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell