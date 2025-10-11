Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Landkreis Konstanz) Diebstahl aus Fahrzeugen und Widerstand gegen Polizeikräfte (11.10.2025)

Allensbach (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden hat ein männlicher Täter mehrere Fahrzeuge in der Straße Steig durchsucht. Eine aufmerksame Anwohnerin teilte der Polizei gegen 01.45 Uhr mit, dass sich eine männliche Person Zugang zu einem Kraftfahrzeug verschafft habe und es durchsuchen würde. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 27-Jähriger festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Es konnten zudem weitere Fahrzeuge festgestellt werden, die unverschlossen und mutmaßlich von dem Tatverdächtigen durchsucht und Kleingegenstände entwendet wurden. Im Rahmen einer Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung im Klinikum Konstanz leistete der Tatverdächtige Widerstand, beleidigte und bespuckte die eingesetzten Polizeikräfte und steigerte sich in einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in einer Fachklinik aufgenommen werden musste.

