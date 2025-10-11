PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Landkreis Konstanz) Diebstahl aus Fahrzeugen und Widerstand gegen Polizeikräfte (11.10.2025)

Allensbach (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden hat ein männlicher Täter mehrere Fahrzeuge in der Straße Steig durchsucht. Eine aufmerksame Anwohnerin teilte der Polizei gegen 01.45 Uhr mit, dass sich eine männliche Person Zugang zu einem Kraftfahrzeug verschafft habe und es durchsuchen würde. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 27-Jähriger festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Es konnten zudem weitere Fahrzeuge festgestellt werden, die unverschlossen und mutmaßlich von dem Tatverdächtigen durchsucht und Kleingegenstände entwendet wurden. Im Rahmen einer Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung im Klinikum Konstanz leistete der Tatverdächtige Widerstand, beleidigte und bespuckte die eingesetzten Polizeikräfte und steigerte sich in einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in einer Fachklinik aufgenommen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Blum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren