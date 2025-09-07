Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Einsatz der Feuerwehr Rostock in Gehlsdorf (Universitätsklinik Rostock)

Rostock (ots)

Rostock, 07.09.2025 - Einsatz der Feuerwehr Rostock in Gehlsdorf

Stichwort: Melder 0 (Brandmeldeanlage)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:21 Uhr, wurde die Feuerwehr Rostock zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Universitätsklinik Rostock alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: In einer Station der Klinik war es zu einer Rauch- und Brandausbreitung gekommen. Umgehend wurden umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Aufgrund der Größe des Objektes sowie der sensiblen Einsatzlage in einer medizinischen Einrichtung waren mehrere Einheiten erforderlich. Gemeinsam mit den Berufsfeuerwehrwachen 1-3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert. Neben den Feuerwehreinheiten waren auch zahlreiche weitere Kräfte beteiligt. Primär mitalarmiert wurden mehrere Rettungsmittel, das PSNV-Team (Psychosoziale Notfallversorgung), der Leitende Notarzt sowie der Amtsleiter. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte eingebunden. Trotz des schnellen und koordinierten Vorgehens kam für eine Person jede Hilfe zu spät. Vier weitere Personen erlitten Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik transportiert. Insgesamt wurden 33 Betroffene durch Rettungskräfte gesichtet. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Abendstunden an. Währenddessen unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Stadt-Mitte den Grundschutz für das Stadtgebiet.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen und dauern an.

gez. Sven Scharschmidt

diensthabender Leitungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell