Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Körperverletzung und Bedrohung beim "Runden Eck" (11.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Samstagmorgen in der Unteren Hauptstraße gekommen. Ein Zeuge teilte gegen 05.30 Uhr mit, dass eine männliche Person bedrohlich auf eine weibliche Person einwirken würde. Bis zum Eintreffen der Polizei griff der unbekannte Tatverdächtige einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen an, verletzte sie leicht, bedrohte sie und ging in unbekannte Richtung flüchtig. Zeugen des Vorfalles, insbesondere die weibliche angegriffene Person, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.

