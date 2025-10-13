Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Wallgutstraße (11.10.2025)

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls auf der Wallgutstraße am Samstagmittag. Ein 30-Jähriger bog mit einem Mercedes von einem Grundstück nach links auf die Straße ein, wobei ein widerrechtlich auf dem rechten Gehweg geparkter VW Tiguan die Sicht stark beeinträchtigte. Infolge dessen erkannte der 30-Jährige einen in Richtung Schobuliweg fahrenden Mini Cooper eines 27-Jährigen zu spät und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand am Mercedes ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, den Schaden am Mini schätzte die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

