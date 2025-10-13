PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B34, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht Radler - 66-jähriger Pedelecfahrer verletzt (12.10.2025)

Bodman-Ludwigshafen, B34 (ots)

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 zwischen Ludwigshafen und Espasingen am Sonntagnachmittag einen Radfahrer übersehen. Gegen 17 Uhr bog die 80-Jährige, die mit einem Nissan unterwegs war, auf Höhe des Campingplatzes Schachenhorn nach links in die Einfahrt ab und erfasste dabei einen auf dem dortigen Radweg entgegenkommenden 66 Jahre alten Mann mit einem Pedelec. Der Radler stürzte infolge der Kollision und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

