Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B34, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht Radler - 66-jähriger Pedelecfahrer verletzt (12.10.2025)

Bodman-Ludwigshafen, B34 (ots)

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 zwischen Ludwigshafen und Espasingen am Sonntagnachmittag einen Radfahrer übersehen. Gegen 17 Uhr bog die 80-Jährige, die mit einem Nissan unterwegs war, auf Höhe des Campingplatzes Schachenhorn nach links in die Einfahrt ab und erfasste dabei einen auf dem dortigen Radweg entgegenkommenden 66 Jahre alten Mann mit einem Pedelec. Der Radler stürzte infolge der Kollision und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell