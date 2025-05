Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Offener Haftbefehl: Ladendiebin in Neunkirchen festgenommen - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Mittwochnachmittag (28.05.2025) ist die Polizei aufgrund von zwei verdächtigen Personen nach Neunkirchen alarmiert worden.

Zeugen hatten gegen 14:15 Uhr beobachtet, dass sich zwei Frauen auffällig im Garten eines Privatgrundstücks aufhielten und eine Tasche mit diversen Gegenständen in der Hand hielten. Anschließend liefen sie in Richtung eines Drogeriemarktes.

Die Polizisten trafen in der Drogerie an der Kölner Straße schließlich eine 28-Jährige an, auf die eine Personenbeschreibung zutraf. Auf dem Parkplatz sahen die Beamten die zweite verdächtige Person. Auf Nachfrage gab sie an, kein Ausweisdokument dabei zu haben. Anschließend gab sie falsche Personalien an. Erst danach teilte sie den Beamten ihre richtigen Personalien mit.

Bei der Überprüfung fiel auf, dass es sich um eine 26-Jährige handelt, gegen die ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser Umstand bewegte die Frau dazu, einen Fluchtversuch zu starten. Schon nach wenigen Metern konnte dieser durch einen Polizeibeamten unterbunden werden. Die Frau kam daraufhin ins Polizeigewahrsam nach Siegen.

In der oben beschriebenen Tasche fanden die Polizisten Diebesgut aus einem vorangegangenen Ladendiebstahl.

Beide Frauen erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell