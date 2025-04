Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldstrafe nach Beleidigung von Polizeibeamten

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Nachdem eine 28-Jährige am 28.11.2024 während eines Einsatzes aufgrund häuslicher Gewalt in Neustadt an der Weinstraße einen Polizeibeamten mehrfach beleidigte, verurteilte nun das Amtsgericht Neustadt die Frau zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.250 Euro. Situationen wie diese sind für unsere Kolleginnen und Kollegen leider keine Ausnahme. Jede Form von Gewalt gegen Polizeikräfte wird konsequent strafrechtlich verfolgt.

