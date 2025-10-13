Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer kollidiert mit abbiegendem Auto und flüchtet (10.10.2025)

Radolfzell (ots)

Am Freitagnachmittag ist es an der Einmündung der Josef-Bosch-Straße auf die Friedrich-Werber-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer mit einem abbiegenden Auto kollidiert und anschließend geflüchtet ist. Gegen 16.30 Uhr bog ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer von der Friedrich-Werber-Straße nach links auf die Josef-Bosch-Straße ab. Zuvor erkannte er zwei auf dem dortigen Radweg fahrende Kinder/Jugendliche, die in Richtung Bahnhof unterwegs waren. Nachdem die beiden offensichtlich bremsten und einer der Jungs dem andren etwas zurief, ging der 42-Jährige davon aus, dass sie ihn wahrgenommen haben und er fahren könne. Nachdem der Mercedes schließlich fast abgebogen war, prallte einer der beiden Radler in das Heck des Wagens und stürzte. Der 42-Jährige kümmerte sich daraufhin umgehend um den augenscheinlich unverletzten Jungen, der, als der Autofahrer die Polizei verständigte, wieder auf sein Rad stieg und mit seinem Begleiter flüchtete.

An dem Mercedes entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden jungen Radfahrern nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter der Tel. 07732 95066-0 entgegen.

