Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter durchwühlt geparkte Autos (11./12.10.2025)

Engen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden auf Sonntag hat ein Unbekannter in der Ostlandstraße und der Breitestraße geparkte Autos durchwühlt. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 11.30 Uhr durchsuchte er einen (vermutlich) unverschlossen abgestellten Wagen in der Ostlandstraße, aus dem er etwas Kleingeld entwendete. Zwischen 17 Uhr und 1 Uhr verschaffte sich der Unbekannte Zugang zu einem weiteren, in der Breitestraße geparkten Opel, den er ebenfalls durchwühlte, jedoch nichts daraus mitnahm.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut, abgestellte Fahrzeuge immer sorgfältig abzuschließen und keinerlei Wertsachen darin liegen zu lassen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell