Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Berlingerstraße und Kurt-Fahr-Straße - insgesamt rund 32.000 Euro Blechschaden (12.10.2025)

Stockach (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich auf der Kreuzung Berlingerstraße und Kurt-Fahr-Straße ein Unfall mit erheblichen Blechschaden ereignet. Ein 33-Jähriger war mit einem VW Polo auf der Kurt-Fahr-Straße in Richtung "Am Sportplatz" unterwegs. Auf der Kreuzung stieß er mit einem bevorrechtigten, auf der Berlingerstraße in Richtung Meßkircher Straße fahrenden Mercedes eines 35-Jährigen zusammen. Infolge der Kollision "erlitt" der Polo wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Am Mercedes entstand an der Fahrzeugfront ein Schaden in Höhe von geschätzt rund 20.000 Euro, zudem lösten beide Airbags aus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

