Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche am vergangenen Wochenende - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Oldenburg zu zwei Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Donarstraße. Dazu schlugen sie ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei Laptops.

Bereits zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Bloherfelder Straße. Hier hebelten Unbekannte ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

