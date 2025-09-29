PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Versuchter Diebstahl am Autohaus - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt zum Außenlager eines Autohauses an der Wilhelmshavener Heerstraße. Beim Versuch Reifen zu stehlen, wurde dieser von einem Zeugen gestört und flüchtete.

Nach Angaben eines Zeugen kletterte gegen 21:40 Uhr ein Mann über den Zaun des Geländes und versuchte dort einen kompletten Satz Autoreifen zu stehlen. Diese warf er zum Abtransport über den Zaun. Während der Tatausführung wurde der Unbekannte von einem Zeugen angesprochen.

Daraufhin ergriff der Unbekannte umgehend die Flucht und konnte trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt

bekleidet mit einem grauen Hoodie

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter 0441-7904115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(1160958)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

