Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag (28.09.2025) kam es gegen 16:00 Uhr im Westersteder Ortsteil Torsholt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der 24-jährige Fahrer eines Motorrades befuhr die Torsholter Hauptstraße aus Richtung Torsholt kommend in Fahrtrichtung Oldenburger Straße und kam im Verlauf einer Linkskruve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier blockierte sein Vorderrad in der Berme, so dass sich das Fahrzeug mehrfach überschlug.

Der Fahrer erlitt dabei leider so schwere Verletzungen, dass er diesen wenig später im Krankenhaus erlag.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derweil an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
PHK Brandt
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

