Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Oldenburg (ots)

Aktuell verzeichnet die Polizei Oldenburg erneut ein erhöhtes Aufkommen von sogenannten betrügerischen Anrufen.

In den vergangenen Tagen gingen bei etlichen Bürgerinnen und Bürgern im Raum Oldenburg vermehrt betrügerische Anrufe ein. In einigen Fällen gaben sich die Betrüger als falsche Polizeibeamte aus und versuchten unter fadenscheinigen Vorwänden die Angerufenen zu einer Zahlung zu bewegen. Hierzu erzählten diese, dass ein nahestehender Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wurde oder in die Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich drauf hin, dass seitens der Ermittlungsbehörden niemals am Telefon Geldforderungen gestellt oder Bürgerinnen und Bürger über deren Vermögensverhältnisse ausgefragt werden.

Generell bittet die Polizei um die Beachtung der folgenden Hinweise:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Nummern Sie kontaktieren
     und Geld fordern
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen
   - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf, lassen sie sich 
     nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen
   - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen oder 
     Passwörter heraus
   - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei über den Notruf 
     oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.
   - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und 
     sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

