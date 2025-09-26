Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht auf der A 28 in Höhe des Parkplatzes Wechloy - Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, kam es gegen 11:50 Uhr auf der Autobahn 28 Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Neuenkruge und Wechloy zu einem Verkehrsunfall.

In Höhe des Autobahnparkplatzes Wechloy wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Dabei übersah dieser den Pkw eines 28-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Friesland, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Überholvorgang befand.

Um ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern, wich der 28-jährige Fahrer mit seinem Pkw nach links aus und touchierte dabei mit seinem Fahrzeug die Mittelschutzplanke.

Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der verursachende Pkw von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um einen VW Golf 7 Variant in der Farbe braun-metallic mit der Ortskennung WHV- (Wilhelmshaven) handeln. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402 9330 beim Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg zu melden. (1153040)

