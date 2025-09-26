Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Mehrere Einbrüche in der Nacht - Polizei bittet um Hinweise
Oldenburg (ots)
In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.
Unbekannte Täter verschafften sich in der Bremer Straße über ein Fenster Zutritt zu einem Supermarkt. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld.
Ebenfalls in der vergangenen Nacht drangen Unbekannte in einen Friseursalon in der Klingenbergstraße ein. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter ein Wertgelass auf. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.
Darüber hinaus wurden im Gewerbegebiet Patentbusch zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter diverse Werkzeuge.
Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell