Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche in der Nacht - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Bremer Straße über ein Fenster Zutritt zu einem Supermarkt. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld.

Ebenfalls in der vergangenen Nacht drangen Unbekannte in einen Friseursalon in der Klingenbergstraße ein. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter ein Wertgelass auf. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Darüber hinaus wurden im Gewerbegebiet Patentbusch zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter diverse Werkzeuge.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
