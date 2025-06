LPI-SHL: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Suhl (ots) - Freitag (27.06.2025) gegen 01:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl ein. Sie öffneten mit Gewalt einen im Inneren stehenden Münzautomaten und flüchteten anschließend mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen, ob weitere Gegenstände entwendet wurden, dauern an. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro ...

