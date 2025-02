POL-KR: Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Bedburg-Hau

Krefeld (ots) - Zwei Männer haben sich am Mittwoch (5. Februar 2025) gegenüber einer 72-jährigen Frau am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und ihr von einer Einbruchsserie in ihrer Nachbarschaft erzählt. Dabei sei eine Bande festgenommen worden, bei der man Bargeld und Goldmünzen der Seniorin gefunden habe. Die Betrüger behaupteten, dass die Haushaltshilfe der ...

mehr