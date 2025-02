Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Betrag - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Zwei Männer haben sich am Mittwoch (5. Februar 2025) gegenüber einer 72-jährigen Frau am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und ihr von einer Einbruchsserie in ihrer Nachbarschaft erzählt. Dabei sei eine Bande festgenommen worden, bei der man Bargeld und Goldmünzen der Seniorin gefunden habe. Die Betrüger behaupteten, dass die Haushaltshilfe der Frau den Inhalt ihres Tresors gegen Attrappen ausgetauscht habe und baten sie, diese in einer Mülltonne vor ihrem Haus zu deponieren, damit die Polizei sie überprüfen könne. Danach, so die Behauptung, werde die Frau die Originale zurückerhalten. Die Unbekannten schmückten die Lüge detailliert aus und verhinderten, dass die Seniorin das Gespräch beenden konnte. Unbemerkt nahmen sie das Diebesgut zwischen 16:30 und 19 Uhr aus der Mülltonne und flüchteten. Als der versprochene Rückruf der angeblichen Kriminalbeamten ausblieb, wählte die Frau den Notruf, und der Schwindel flog auf. Zeugen, denen verdächtige Personen auf der Schönwasserstraße zwischen Uerdinger Straße und Germaniastraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter 02151-6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. Die Polizei rät

- Lassen Sie sich bei Anrufen von angeblichen Amtspersonen den

Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle über die 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über

Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu. - Übergeben oder transferieren Sie niemals Geld oder Wertsachen an

unbekannten Personen, angebliche Mitarbeiter der Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufs geworden sind, wenden Sie

sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Weitere Informationen zu Betrugsmaschen gegen Senioren hat die Polizei hier für Sie zusammengestellt: https://krefeld.polizei.nrw/senioren (17)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell