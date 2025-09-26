Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Unbekannte entwenden hochwertiges Werkzeug und Maschinen aus Transporter - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmittag (21. bis 24. September) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zur Ladefläche eines Citroën-Transporters, der im Steinkamp abgestellt war.

Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverses hochwertiges Werkzeug sowie Maschinen und flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Steinkamp beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (1147602)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell