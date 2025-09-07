Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unfall auf der Autobahn fordert drei Todesopfer

Kaiserslautern (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Unfall gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz vor der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost. Dort kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Audi S8 und einem VW Golf. Beide Fahrzeuge fingen Feuer und standen bei Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand. Drei Insassen in dem VW Golf starben. Der 46-jährige mutmaßliche Fahrer des Audi überlebte verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu Art und Schwere seiner Verletzung können aktuell nicht gemacht werden. Auch die Identität der Toten steht derzeit nicht zweifelsfrei fest. Die Ermittlungen hierzu sowie zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise: Wem sind der schwarze Audi S8 und der VW Golf am späten Samstagabend auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Fahrweise der Autos geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-11899 an die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zu wenden.

Die Autobahn war infolge des Unfalls bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mehrere Autofahrer wendeten eigenmächtig auf der Fahrbahn, was die Gefahr weiterer Unfälle erhöhte. Aufgrund der Situation war ein rückwärtiges Ausleiten der im Stau stehenden Fahrzeuge nicht möglich. Die Feuerwehr versorgte die wartenden Verkehrsteilnehmer vor Ort. |erf

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell