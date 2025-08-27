PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Kontrollen zum Schulstart

Westpfalz (ots)

In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien haben die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz ihr Augenmerk verstärkt auf die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr gelegt. Der Schwerpunkt lag auf Geschwindigkeitskontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten.

Insgesamt wurden im Dienstgebiet sieben Messungen durchgeführt. Allein im Bereich Waldfischbach-Burgalben, im Karl-Stöß-Ring, fanden zwei Kontrollen statt. Dort befinden sich in unmittelbarer Nähe eine integrierte Gesamtschule, eine Grundschule sowie ein Kindergarten.

Unterstützt wurde die Polizei von Mitarbeitern der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, die sich insbesondere um Halt- und Parkverstöße im Bereich der Schule kümmerten - hier gilt ein absolutes Halteverbot. Der Fokus der Polizei lag im Besonderen auf der Sicherung von Kindern im Pkw.

Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz wurden bei den Kontrollen 3.141 Fahrzeuge gemessen. Dabei kam es zu 326 Geschwindigkeitsverstößen - mehr als jedes zehnte Fahrzeug war somit zu schnell unterwegs.

Ein besonders gravierender Fall ereignete sich in einer 50er-Zone: Hier wurde ein Fahrer mit 97 Kilometer pro Stunde gemessen. Ihn erwarten ein Bußgeld, Punkte sowie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, gerade im Umfeld von Schulen und Kindergärten besondere Vorsicht walten zu lassen und die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten einzuhalten. Nur so können Kinder auf ihrem Schulweg bestmöglich geschützt werden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

