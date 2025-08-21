Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Gewerblicher Personen- und Güterverkehr im Fokus

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Kräfte der Schwerlastkontrolltrupps aller rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien sowie des Landespolizeipräsidiums Saarland haben am Mittwoch eine groß angelegte Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitenden der Zollämter Kaiserslautern und Saarbrücken, des Dezernats für Umweltkriminalität des Landeskriminalamts, der Sonderabfallmanagement Rheinland-Pfalz GmbH, des Bundesamts für Logistik und Mobilität, der Zentralen Bußgeldstelle Speyer (spezialisierte Sachbearbeitung) sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik.

Zwischen 9 und 15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte an der Tank- und Rastanlage Waldmohr insgesamt 47 Fahrzeuge. In 13 Fällen leiteten sie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, vor allem wegen mangelhafter Ladungssicherung, Überladung oder technischer Mängel. Bei acht Fahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Darüber hinaus stellten die Kontrolleure 15 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie gegen das Güterkraftverkehrsgesetz fest. Zudem wurde ein geringfügiger Verstoß gegen Steuerbestimmungen dokumentiert. Die zuständigen Behörden werden hier entsprechende Maßnahmen einleiten. Abschließend kontrollierte der Zoll einen Lkw-Fahrer, der sich illegal in Deutschland aufhielt. Das Zollamt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet. |elz

