POL-PASTKL: Verkehrsunfall auf der A6 bei Kaiserslautern - Fahrbahn bis in die Morgenstunden gesperrt

A6, Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Unfall ereignete sich gegen Abend und führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Durch die Kollision riss der Tank des Lkw auf, sodass große Mengen Treibstoff über alle drei Fahrspuren liefen. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Durch den Unfall wurde glücklicherweise keine Person verletzt.

Zur Reinigung der stark verunreinigten Fahrbahn und zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste ein Fachunternehmen hinzugezogen werden. Die Autobahn blieb infolgedessen für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls machten, bittet die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-11899 zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

