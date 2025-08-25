Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: illegales Tuning und Poser im Visier

Kaiserslautern (ots)

In und um Kaiserslautern wurden heute schwerpunktmäßig illegale Umbauten an Fahrzeugen kontrolliert. Ebenfalls wurde ein besonderes Augenmerk auf die Fahrweise der Fahrzeuge insbesondere im innerstädtischen Bereich gelegt. Der junge Mann eines modifizierten Fahrzeuges muss aufgrund einer deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung nun mit einer Geldbuße von circa 350EUR rechnen. Weiter wurden insgesamt neun Anzeigen aufgrund von einer jeweils erloschenen Betriebserlaubnis gefertigt. Die Fahrzeugführer fielen in diesen Fällen durch getönte vordere Seitenscheiben, zu tief eingestellte Fahrwerke und illegale Leuchtmittel auf. Auch nicht ausreichend gedämmte Ansaugsysteme konnten die Kontrollen zu Tage fördern. Der Fahrer eines getunten Wagens hatte bei dem herrlichen Wetter heute auch nicht nur Sprit getankt... Sein grenzwertiger Atemalkoholwert, in Verbindung mit der erloschenen Betriebserlaubnis bei seinem Fahrzeug, führten dazu, dass er die Heimreise anderweitig antreten musste.

