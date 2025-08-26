Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Tödlicher Auffahrunfall auf der Autobahn

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesautobahn 6 zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Der Fahrer eines Kleinbusses verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 12 Uhr ein Lkw in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, als in Höhe des Autobahnkreuzes Landstuhl ein Kleinbus samt Anhänger auf den Auflieger auffuhr. Durch den Aufprall wurde der 59-jährige Fahrer des Kleintransporters so schwer verletzt, dass er wenig später verstarb. Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Gutachter wurde hierzu ebenfalls beauftragt. Die Polizei ist derzeit noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, weshalb beide Fahrspuren gesperrt sind. Ab der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau wird der Verkehr abgeleitet. Neben der Polizei sind auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. |kfa

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell