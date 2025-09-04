Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unfall nach Reifenschaden sorgt für Verkehrsbehinderungen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Vormittag kam es auf der A6, Richtungsfahrbahn Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern West und Einsiedlerhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer verlor mutmaßlich nach einem Reifenschaden die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Die folgende Kollission mit Schutzplanke und Zaun der US-Liegenschaften führte zu erheblichen Beschädigungen an dem Sattelzuggespann. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten verbleibt der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 55.000 Euro.|kle

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell