PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unfall nach Reifenschaden sorgt für Verkehrsbehinderungen

POL-PASTKL: Unfall nach Reifenschaden sorgt für Verkehrsbehinderungen
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Vormittag kam es auf der A6, Richtungsfahrbahn Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern West und Einsiedlerhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer verlor mutmaßlich nach einem Reifenschaden die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Die folgende Kollission mit Schutzplanke und Zaun der US-Liegenschaften führte zu erheblichen Beschädigungen an dem Sattelzuggespann. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten verbleibt der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 55.000 Euro.|kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 14:54

    POL-PASTKL: Kontrollen zum Schulstart

    Westpfalz (ots) - In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien haben die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz ihr Augenmerk verstärkt auf die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr gelegt. Der Schwerpunkt lag auf Geschwindigkeitskontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten. Insgesamt wurden im Dienstgebiet sieben Messungen durchgeführt. Allein im Bereich Waldfischbach-Burgalben, im ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 16:54

    POL-PASTKL: Tödlicher Auffahrunfall auf der Autobahn

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesautobahn 6 zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Der Fahrer eines Kleinbusses verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 12 Uhr ein Lkw in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, als in Höhe des Autobahnkreuzes Landstuhl ein Kleinbus samt Anhänger auf den Auflieger auffuhr. Durch den Aufprall wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren