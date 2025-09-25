Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Werkstatt und Friseursalon - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Werkstatt in der Donnerschweer Straße. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit mehreren Werkzeugen, darunter Akkuschraubern, Handkreissägen und Schleifgeräten, gelang den Tätern anschließend unerkannt die Flucht.(1143481)

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Scheideweg zu einem weiteren Einbruch. Unbekannte drangen in einen Friseursalon ein und entwendeten dort eine Geldkassette.(1142708)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den genannten Bereichen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

