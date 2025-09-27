PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: +++Drei Trunkenheitsfahrten in einer Nacht - Polizei Oldenburg zieht Fahrer aus dem Verkehr+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/ Ammerland gleich drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Bei allen Betroffenen wurden Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Der erste Fall ereignete sich gegen 00:30 Uhr am Schloßwall. Dort kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Delmenhorst. Der Atemalkoholtest ergab 0,82 Promille. Bei der Überprüfung stellte sich außerdem heraus, dass die vorgelegte Fahrerlaubnis eine Totalfälschung war. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

Um 03:50 Uhr stoppten die Beamten in der Nadorster Straße einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,47 Promille an - deutlich über der Grenze für strafbares Fahren. Auch in diesem Fall ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und untersagte die Weiterfahrt.

Nur eine Stunde später, gegen 04:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf dem Niedersachsendamm eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Hatten auf. Die Frau roch nach Alkohol; ein freiwilliger Test ergab 1,40 Promille. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer nicht nur strafbar ist, sondern auch ein hohes Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellt.

