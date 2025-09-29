PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Geldautomat auf Supermarktparkplatz gesprengt - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht, um 3:52 Uhr, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und berichteten von einem lauten Knall auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Stubbenweg.

Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass ein dort aufgestellter Geldautomat mit bislang unbekannten Mitteln gesprengt worden war.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen bislang ohne Erfolg. In Tatortnähe wurde von Zeugen ein weißer Transporter sowie ein Motorrad beobachtet. Ob diese Fahrzeuge im direkten Zusammenhang mit der Explosion stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Ermittler sichern derzeit Spuren und prüfen zugleich, ob von dem beschädigten Automaten oder möglichen Sprengmittelrückständen noch eine Gefahr ausgeht.

Ob die bislang unbekannten Täter überhaupt Bargeld erbeuten konnten, ist derzeit unklar und wird zusammen mit dem Betreiber des Geldautomaten geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Stubbenwegs bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

