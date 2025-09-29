Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Polizei findet leblose Personen in Osternburger Haus
Oldenburg (ots)
Heute Vormittag wurden in einem Haus im Stadtteil Osternburg in Oldenburg vier Personen tot aufgefunden.
Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft deutet vieles darauf hin, dass ein Mann zunächst eine Frau sowie zwei in der Wohnung befindliche Kinder tötete und anschließend Suizid beging.
Wir bitten um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen sowie aus Gründen der Pietät derzeit keine weiteren Auskünfte - insbesondere zu den näheren Umständen des Geschehens und den Hintergründen - erteilt werden können.
