Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gemeinsame Erklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft zum Auffinden von vier toten Personen

Oldenburg (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am gestrigen Montag vier Personen tot in einem Wohnhaus in Osternburg aufgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft können nun weitere Details zum Stand der Ermittlungen mitteilen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein 59-jähriger Mann gegen 3 Uhr in der Nacht das Wohnhaus. Dort tötete er eine 35-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren. Anschließend beging der Mann im Haus Suizid. Der Mann sowie die Frau und die Kinder standen in einer persönlichen Beziehung zueinander. Nähere Angaben hierzu werden nicht gemacht.

Im Rahmen der Spurensicherung stellten die Ermittler eine Pistole sicher, die als Tatwaffe in Betracht kommt. Der Mann verfügte nach den bisherigen Ermittlungen weder über einen Waffenschein noch über eine Waffenbesitzkarte. Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich daher insbesondere auf die Herkunft der Waffe.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten die Öffentlichkeit nochmals um Verständnis, dass aus Gründen der Pietät sowie zum Schutz der Hinterbliebenen keine weiteren Auskünfte - insbesondere zu den näheren Umständen des Geschehens oder möglichen Hintergründen - erteilt werden können.

