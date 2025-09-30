PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gemeinsame Erklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft zum Auffinden von vier toten Personen

Oldenburg (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am gestrigen Montag vier Personen tot in einem Wohnhaus in Osternburg aufgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft können nun weitere Details zum Stand der Ermittlungen mitteilen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein 59-jähriger Mann gegen 3 Uhr in der Nacht das Wohnhaus. Dort tötete er eine 35-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren. Anschließend beging der Mann im Haus Suizid. Der Mann sowie die Frau und die Kinder standen in einer persönlichen Beziehung zueinander. Nähere Angaben hierzu werden nicht gemacht.

Im Rahmen der Spurensicherung stellten die Ermittler eine Pistole sicher, die als Tatwaffe in Betracht kommt. Der Mann verfügte nach den bisherigen Ermittlungen weder über einen Waffenschein noch über eine Waffenbesitzkarte. Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich daher insbesondere auf die Herkunft der Waffe.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten die Öffentlichkeit nochmals um Verständnis, dass aus Gründen der Pietät sowie zum Schutz der Hinterbliebenen keine weiteren Auskünfte - insbesondere zu den näheren Umständen des Geschehens oder möglichen Hintergründen - erteilt werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 16:04

    POL-OL: Polizei findet leblose Personen in Osternburger Haus

    Oldenburg (ots) - Heute Vormittag wurden in einem Haus im Stadtteil Osternburg in Oldenburg vier Personen tot aufgefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft deutet vieles darauf hin, dass ein Mann zunächst eine Frau sowie zwei in der Wohnung befindliche Kinder tötete und anschließend Suizid beging. Wir bitten um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen sowie aus ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:11

    POL-OL: Versuchter Diebstahl am Autohaus - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt zum Außenlager eines Autohauses an der Wilhelmshavener Heerstraße. Beim Versuch Reifen zu stehlen, wurde dieser von einem Zeugen gestört und flüchtete. Nach Angaben eines Zeugen kletterte gegen 21:40 Uhr ein Mann über den Zaun des Geländes und versuchte dort einen kompletten Satz Autoreifen zu stehlen. Diese warf er ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:58

    POL-OL: Geldautomat auf Supermarktparkplatz gesprengt - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht, um 3:52 Uhr, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und berichteten von einem lauten Knall auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Stubbenweg. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass ein dort aufgestellter Geldautomat mit bislang unbekannten Mitteln gesprengt worden war. Unmittelbar eingeleitete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren