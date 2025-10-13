Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr Ernst-Haller-Straße und Eberhardstraße - zwei Personen leicht verletzt (11.10.2025)

Trossingen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall im Kreisverkehr Ernst-Haller-Straße und Eberhardstraße am Samstagabend leicht verletzt worden. Ein 24-Jähriger fuhr gegen 22.45 Uhr mit einem BMW von der Eberhardstraße kommend in den Kreisverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bereits im Kreisel fahrenden Chrysler eines 18-Jährigen, der von der Ernst-Haller-Straße kam. Infolge der Kollision erlitten der 24-Jährige und seine 20 Jahre junge Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Da die Beteiligten zum Unfallhergang verschiedene Angaben machten, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

