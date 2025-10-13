Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Schura, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Firmenkomplex "In Rübenäcker" - Polizei sucht Zeugen (11./12.10.2025)

Trossingen, Schura (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter in einen Firmenkomplex in der Straße "In Rübenäcker" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und etwa drei Uhr verschafften sie sich unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten dreier Speditionsfirmen und entwendeten von dort diverse Pakete. Nach derzeitigem Kenntnisstand verbrachten die Einbrecher das Diebesgut anschließend in Richtung Weigheimer Straße über einen Zaun, von wo der Abtransport erfolgte.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Firmenkomplexes und in der Nacht an der Weigheimer Straße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell