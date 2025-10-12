Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand eines Altkleidercontainers

Unna (ots)

Am Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nordstraße in Unna-Massen zu einem Altkleidercontainerbrand.

Gegen 01.00 Uhr brannte dort ein Altkleidercontainer. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303-921-3120 oder 02303-921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell