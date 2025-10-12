PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand eines Altkleidercontainers

Unna (ots)

Am Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nordstraße in Unna-Massen zu einem Altkleidercontainerbrand.

Gegen 01.00 Uhr brannte dort ein Altkleidercontainer. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303-921-3120 oder 02303-921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

