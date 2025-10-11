Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Streit auf der Straße "Auf dem Spiek" in Kamen - ein Mann schwer verletzt

Kamen (ots)

Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, kam es gegen 20.20 Uhr auf der Straße Auf dem Spiek vor einem Café zu einem Streit zwischen mehreren Männern.

Beteiligt waren ein 20-jähriger Syrer und ein 49-jähriger Afghane, beide aus Kamen, sowie ein 56-jähriger Mann türkischer Herkunft. Hintergrund des Streits waren zuvor geworfene Steine von Kindern auf Autos und Fensterscheiben.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 56-jährige Mann schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Trotz intensiver Ermittlungsarbeit der Polizei Unna kam es nach der Tat zu weiteren verbalen Bedrohungen.

Die Polizei nimmt den Vorfall sehr ernst und hat Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307 - 921 - 3220 oder 921 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell