Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei ermittelt nach Belästigung zum Nachteil eines Mädchens

Bergkaen (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit nach einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil eines Mädchens in Bergkamen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mädchen von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in unangemessener Weise in einem Bus bedrängt.

Die Polizei hat die Anzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, mögliche Beobachtungen zu melden.

Nach aktuellem Stand besteht kein Anlass zur Besorgnis für die Bevölkerung. Die Polizei ist mit entsprechenden Maßnahmen im Einsatz und geht allen Hinweisen nach.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell