Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisste 15-Jährige wieder aufgefunden

Minden (ots)

(TB) Der Aufenthaltsort der seit Mittwoch vermissten Jugendlichen konnte ermittelt werden.

Einsatzkräfte der Polizei Melle trafen sie an einer Wohnanschrift an und nahmen sie in Obhut.

Dir danken für die Mithilfe bei der Fahndung.

Ursprungsmeldung: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/presse/minden-porta-westfalica-landkreis-schaumburg-vermisstenfall-polizei-sucht-nach-15-jaehriger-jugendlicher

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

