Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisste 15-Jährige wieder aufgefunden

Minden (ots)

(TB) Der Aufenthaltsort der seit Mittwoch vermissten Jugendlichen konnte ermittelt werden.

Einsatzkräfte der Polizei Melle trafen sie an einer Wohnanschrift an und nahmen sie in Obhut.

Dir danken für die Mithilfe bei der Fahndung.

Ursprungsmeldung: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/presse/minden-porta-westfalica-landkreis-schaumburg-vermisstenfall-polizei-sucht-nach-15-jaehriger-jugendlicher

