Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mädchengruppe attackiert junge Frauen

Minden (ots)

(TB) Fünf Mädchen attackierten in den Abendstunden des Donnerstags in der Innenstadt zwei junge Frauen. Ein Zeuge unterband die Auseinandersetzung. Zudem hatte eine der Täterinnen zuvor ein Graffiti gesprüht.

Zwei Mindenerinnen (19 und 21) verließen gegen 22:20 Uhr ein Wohnhaus in der Lindenstraße. Als sie auf die Straße traten wurden sie unvermittelt von einer aus fünf Mädchen bestehenden Gruppe heraus zunächst beleidigt. Als die 19-Jährige auch noch geschubst und zu Boden gestoßen wurde, zückte die 21-jährige Freundin ihr Handy und drohte an, die Polizei zu informieren. Daraufhin versuchte ihr die 13-jährige Aggressorin das Gerät aus der Hand zu reißen. Als ein 18-jähriger Zeuge dazwischen ging, flüchtete die Gruppe. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise auf drei polizeibekannte Mädchen aus Minden im Alter von 13, 14 und 17 Jahren. Zudem konnte der 17-Jährigen auch ein frisch gesprühtes Graffiti zugeordnet werden.

