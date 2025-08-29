Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrt endet am Straßenbaum

Lübbecke (ots)

(TB) Ein junger Autofahrer verlor am Donnerstagmorgen auf der Fiesteler Straße bei Alswede die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Baum. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der Hüllhorster befuhr gegen 05:50 Uhr die Fiesteler Straße. Kurz hinter der Straße "Am Vogelsang" verlor er aus bisher unbekannten Gründen auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Seat und kam nach rechts von der Straße ab. Hier kollidierte er mit einem Baum. Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zu. In der Folge kamen Zeugen auf die Unfallstelle zu. Sie alarmierten die Polizei und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unglücksstelle zeitweise komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell